Neue Partei geplant Wie nah steht Dava Erdogans AKP?

Gerade einmal drei Wochen ist es her, dass Teyfik Özcan nach eigener Aussage die SPD verlassen hat. Jahrzehntelang hielt der Unternehmer ein sozialdemokratisches Parteibuch – fühlte sich von der Politik der SPD aber immer weniger abgeholt. Nun will sich Özcan an einem eigenen Projekt probieren. Seine Wählervereinigung „Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch“ (Dava) soll bei ethnischen Minderheiten punkten. Das sagt Özcan im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die Unzufriedenheit im Land ist groß, die ethnischen Minderheiten brauchen eine neue politische Heimat“, betont er. Özcan sieht sein Projekt „pragmatisch und am ehesten Mitte-rechts verortet.“ In einigen Bereichen sei die Wählervereinigung wertkonservativ aufgestellt, in anderen progressiv. Schon bald will Özcan mit dem Projekt bei Wahlen antreten.