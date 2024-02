Doppelte Staatsangehörigkeit Kein deutscher Pass für Erdogan-Anhänger

Doch so modern und vernünftig die neuen Regelungen anmuten: Das neue Gesetz zur doppelten Staatsangehörigkeit hat auch bedenkliche Seiten. Gerade eben macht sich eine neue Partei an den Start, die vor allem türkischstämmige Wähler mit deutschem Pass gewinnen will. Sie heißt Dava, was zunächst für Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch steht. Dagegen ist nichts einzuwenden. Allerdings befürchten viele Experten, dass die neue Partei vor allem als verlängerter Arm des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland wirken soll. Das Wählerpotenzial liegt nach Auffassung der Partei bei fünf Millionen. Dazu kämen noch einmal ein bis zwei Millionen Personen, die sich jetzt um die deutsche Staatsangehörigkeit bei Beibehaltung des bisherigen türkischen Passes bemühen könnten.