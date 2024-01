Medienbericht Chef der Türkischen Gemeinde hält Dava-Gruppierung für chancenlos

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland hält die neue Dava-Gruppierung (Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch), die bei der Europawahl antreten will und der eine Nähe zur türkischen Regierung nachgesagt wird, für chancenlos. „Ich sehe da keinen Grund zur Panik“, sagte Gökay Sofuoglu dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). Eine Partei, die nur nach ethnischen Kriterien gegründet werde und sich nur auf ethnische Fragen konzentriere, habe auch nur eine marginale Funktion. Im Laufe der Zeit werde sie ihre politische Arbeit wieder beenden, so Sofuoglu. „Ich sehe jedenfalls nicht, von welchen Wählern diese Partei bei der nächsten Bundestagswahl fünf Prozent der Stimmen bekommen sollte.“