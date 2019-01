Von BKA festgenommen: 20-jähriger Verdächtiger legt Geständnis nach Hackerangriff ab

Berlin Das BKA hat einen Verdächtigen nach dem großen Hackerangriff festgenommen. Es soll sich um einen 20 Jahre alten Schüler aus Mittelhessen handeln.

Nach dem massiven Online-Angriff auf Politiker und Prominente ist ein 20-Jähriger in Mittelhessen vorläufig festgenommen worden. Das teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag in Wiesbaden mit. Zuvor hatte „Spiegel Online“ berichtet. Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr aus Sicherheitskreisen, dass der junge Mann in vollem Umfang geständig sei.