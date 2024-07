80 Jahre Attentat auf Hitler Welche Fragen der 20. Juli heute aufwirft

Es lief alles anders als geplant, und darauf waren die Widerstandskämpfer zu wenig vorbereitet: Die Lagebesprechung begann früher, Wehrmachtsoffizier Claus Schenk Graf von Stauffenberg konnte nur einen Sprengstoffsatz scharf stellen und nahm den zweiten nicht mit in die Baracke. So zündete der zu kleine Sprengsatz zwar, doch er verfehlte sein Ziel: Adolf Hitler überlebte das Attentat vom 20. Juli 1944. Wichtige Widerstandskämpfer, die den Führer der Nationalsozialisten hatten töten wollen, um den Umsturz der NS-Gewaltherrschaft einzuleiten, wurden noch in der Nacht im Hof des Bendlerblocks in Berlin erschossen. Darunter von Stauffenberg. Insgesamt ließ das NS-Regime mehr als 200 Menschen hinrichten, die es später in Zusammenhang mit der Verschwörung brachte, darunter hohe Militärs, Diplomaten, Verwaltungsbeamte. Obwohl Anschlag und Umsturz also misslangen, sind die Männer und Frauen des 20. Juli als bekannteste Vertreter des deutschen Widerstands gegen den NS in die Geschichte eingegangen. Und damit begannen die Debatten.