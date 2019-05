Das verdienen deutsche Azubis

Die „Datenbank Ausbildungsvergütungen“ des Bundesinstituts für Berufsbildung zeigt jährlich, was Auszubildende durchschnittlich in quantitativ bedeutenden Ausbildunsgberufen verdienen. 2018 wurden insgesamt 181 Jobs der alten und 153 Berufe der neuen Bundesländer, in denen Lehrlinge tariflich vergütet werden, miteinbezogen. Es zeigen sich teilweise deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Am besten verdienen bundesweit zum Beispiel Auszubildende zum Maurer, zum Beton- und Stahlbetonbauer, zum Straßenbauer und zum Zimmerer. Der Fleischerberuf wird insbesondere in den neuen Bundesländern mit durschnittlichen 383 Euro in der Ausbildung am schlechtesten vergütet.