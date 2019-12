Kevin Kühnert (30) - Der Juso-Chef ist gegen die große Koalition. Er erkennt Erfolge von Schwarz-Rot wie die Grundrente an, hat aber prinzipielle Bedenken. Kühnert sorgt sich davor, dass sich die SPD in der Koalition nicht gut genug profilieren kann. Er ist Parteilinker, dessen Kurs mit der Union kaum umsetzbar ist. Kühnert will früher oder später raus aus der Koalition.