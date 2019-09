Olaf Scholz (61) und Klara Geywitz (43): Der Bundesfinanzminister ist der prominenteste Kandidat für den Parteivorsitz und der wohl entschiedenste Befürworter, die Koalition mit der Union regulär bis zum Ende der Wahlperiode 2021 fortzuführen. Als einziger der Kandidaten hat er bewiesen, dass er Wahlen gewinnen kann: Zweimal führte er die SPD in Hamburg zum Sieg. Mit ihm tritt die frühere Generalsekretärin der Brandenburger SPD an. Auch sie gilt wie Scholz als Pragmatikerin. Geywitz geht jedoch mit einem Dämpfer in den Wettbewerb: Bei der Landtagswahl in Brandenburg verlor sie am Sonntag ihr Direktmandat in Potsdam an die Grünen. Sie wird dem Landtag nicht mehr angehören.