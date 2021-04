Kaum eine Bundeskanzlerin spiegelt die deutsche Wiedervereinigung so gut wieder wie „Kohls Mädchen“. Angela Merkel (CDU) wird in Hamburg geboren und wächst in der DDR auf. Nach der Wiedervereinigung tritt sie in die CDU ein, arbeitet als Bundesministerin im Kabinett Kohl mit und wird 2005 schließlich selbst zur Bundeskanzlerin gewählt. Merkel ist promovierte Physikerin und Opernliebhaberin.