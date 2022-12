Korruptionsskandal um Vizepräsidentin Das schwer beschädigte EU-Parlament

Als Drehbuch wäre die Handlung sicher abgelehnt worden. Taschen voller Geld bei einer führenden EU-Politikerin, die gerade noch in aller Öffentlichkeit das Land gepriesen hat, von dem das Geld stammen soll. Zu dick aufgetragen, völlig überzogen, so geht doch keiner vor, der im Licht der Öffentlichkeit steht, wäre die Begründung für das Zurückweisen dieses erfundenen Filmstoffes gewesen. Und doch sind es genau diese Bilder, die sich dem Publikum am Wochenende in der Brüsseler Wirklichkeit boten.