Kommentar zur AfD: Das Problem der AfD mit dem Verfassungsschutz

Meinung Berlin Eigentlich hat die AfD ein ähnliches Gefühl für den Umgang mit rechtsextremistischen Teilen ihrer Partei wie der Verfassungsschutz. Wenn da nicht das Schielen auf deren Wählerpotenzial wäre.

Doch genau da liegt die Sollbruchstelle dieser Partei. Euro-Aversion und Migranten-Furcht allein hätten ihr Zuspruch in Wellen beschert und sie in den Wahlen mal triumphieren und mal scheitern lassen. Sie hat es stattdessen verstanden, den stets vorhandenen Bereich von gut zehn Prozent des Wählerpotenzials an sich zu binden, der mal mehr und mal weniger weit außerhalb des Verfassungsbogens angesiedelt ist. Parteichef Alexander Gauland hat dazu die zweideutigen Töne perfektioniert ­- so wenn er auf Parteitagen etwa „das ganze System muss weg“ fordert und gleich im Anschluss wieder seine Rechtsstaatstreue beschwört.