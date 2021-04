Alles digital : Das passiert am FDP-Bundesparteitag

Das passiert am FDP-Bundesparteitag

Berlin Nach aktuellen Umfragen könnte die FDP als viertstärkste Kraft in den Bundestag einziehen. Bis dahin ist noch ein weiter Weg, als nächste Etappe steht der Bundesparteitag der Liberalen an.

Wann findet der Bundesparteitag der FDP statt?

Die Freie Demokratische Partei wird digital vom 14. bis 16. Mai 2021 in Berlin tagen.

Was steht auf dem Programm des FDP-Parteitages?

Wie entstand das Wahlprogramm der FDP?

Auch die Liberalen setzen ähnlich wie die SPD auf Beteiligung der Basis. In den vergangenen Monaten konnten sich Parteimitglieder online mit in die Planung des Wahlprogramms einbringen. Mitte April wurde der Entwurf, über den beim Parteitag abgestimmt wird, vorgestellt.

Was steht im Wahlprogramm der FDP?

Neben den klassischen Wirtschaftsthemen der FDP wie Steuerentlastungen in mehreren Bereichen, Bürokratie-Abbau, weniger Staat und mehr Eigenverantwortung, entdecken die Freien Liberalen auch den Klimaschutz für sich. Daneben findet sich in der Agenda auch das „liberale Bürgergeld“ wieder, eine Verschmelzung bisheriger Sozialleistungen. Außerdem möchte die FDP eine „Verantwortungsgemeinschaft“ einführen, um so die Lebensgemeinschaft von Menschen abseits der klassischen Ehe auch zu berücksichtigen.