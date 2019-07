Kostenpflichtiger Inhalt: Aufbau Ost : Wo die Wirtschaft floriert, wächst die AfD

Volkswagen-Chef Herbert Diess (links) will das VW-Werk im sächsischen Zwickau zum größten Standort für die Elektro-Auto-Produktion ausbauen. Foto: VW/Oliver Killig

Berlin 30 Jahre nach dem Mauerfall kommt Ostdeutschland heute auf fast 75 Prozent der westdeutschen Wirtschaftskraft – eine für den Ökonomen Oliver Holtemöller „absolute Erfolgsgeschichte“. Doch ausgerechnet in den wirtschaftsstärksten Regionen Brandenburg und Sachsen feiert die AfD ihre größten Erfolge. Wie kann das sein?

Das Klischee des Jammer-Ossis passt so gar nicht zu Bernd Klimes. Der Familienunternehmer führt in Dresden einen florierenden 80-Mann-Betrieb für Gebäudetechnik. „Wir können uns überhaupt nicht beklagen. Wir haben eine sehr gute Auftragslage, attraktive Projekte und sehr gute, engagierte Mitarbeiter“, sagt Klimes. Die vier Gründer seiner Ingenieursfirma Innius DÖ GmbH starteten gleich nach dem Mauerfall im Februar 1990 durch, ihren ersten Jahresumsatz verbuchten sie 1990 noch in Ost-Mark. 50.000 Mark waren es damals, heute erzielt die Firma 7,5 Millionen Euro Jahresumsatz, Tendenz steigend. „Das Hauptproblem der Ostdeutschen ist“, sagt Klimes, „dass sie zu wenig wertschätzen, was sie in den 30 Jahren schon erreicht haben. Vielen geht es gut, sie haben sich was aufgebaut.“

Trotzdem hat die rechtsnationale AfD am 1. September Chancen, die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg vor Union und SPD zu gewinnen – ausgerechnet in jenen beiden Bundesländern, die unter den ostdeutschen Regionen gerade in den vergangenen Jahren am stärksten wachsen konnten. „Die Ostdeutschen vergleichen sich zu viel mit dem Westen. Außerdem haben die Leute das Vertrauen in die Politik verloren, die nicht hält, was sie verspricht“, erklärt Klimes. Mit der Wirtschaftslage hätten die Erfolge der Rechten weniger zu tun, mit der Angst vor neuen gesellschaftlichen Umbrüchen und dem Vertrauensverlust in die Politik dagegen umso mehr.

Die ökonomische Lage ist nach 30 Jahren Aufbau Ost in vielen Regionen hervorragend, vor allem in den sächsischen Metropolen Dresden und Leipzig und im brandenburgischen Speckgürtel rund um Berlin. Das Problem Arbeitslosigkeit hat sich hier verflüchtigt, statt dessen herrscht auch oder gerade in Ostdeutschland Fachkräftemangel. Die durchschnittliche Wirtschaftskraft ist in 30 Jahren von 30 auf fast 75 Prozent des West-Niveaus gestiegen, die Pro-Kopf-Einkommen auf 95 Prozent. Das ist laut Oliver Holtemöller, dem Vizepräsidenten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH), eine „absolute Erfolgsgeschichte“.

Polen etwa, das Wettbewerbsnachteile anders als Ostdeutschland durch Währungsabwertungen kompensieren konnte, erreiche 30 Jahre nach Solidarnocz erst 50 Prozent des westdeutschen Niveaus. Andere historische Beispiele wie etwa die Angleichung der Südstaaten an die Nordstaaten nach dem amerikanischen Bürgerkrieg zeigten, dass so ein Transformationsprozess gut und gerne 100 Jahre dauern kann. Ostdeutschland komme dagegen bereits nach 30 Jahren auf den EU-weiten Wohlstands-Durchschnitt.

Jüngste Studien zeigen, dass sich das Tempo des Aufholprozesses zwar insgesamt verlangsamt, rund um die größeren ostdeutschen Städte zuletzt jedoch beschleunigt hat. Berlin schoss im Bundesländer-Ranking des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, das Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung in Beziehung setzt, seit 2011 um neun Plätze nach vorn und landet heute auf Platz fünf. Auf Platz sieben und acht folgen die Aufsteiger Thüringen und Sachsen. Brandenburg behauptet sich immerhin auf Platz zehn.

Dresden als Mittelpunkt des „Silicon Saxony“ mit vielen kleinen Technologie-Firmen schafft es heute unter die Top 15 im gesamtdeutschen Städteranking – und Leipzig ist nach der Berliner Untersuchung sogar die am stärksten wachsende Stadt Deutschlands. Die Messe-Stadt zieht massenweise junge Leute an und hat auch im brandneuen „Zukunftsatlas“ des Schweizer Prognos-Instituts unter allen 401 deutschen Landkreisen den größten Sprung nach vorn gemacht. „Nirgendwo hat sich die Lebensqualität so verbessert wie in Sachsen“, sagt Studienautor Reiner Klingholz vom Berlin-Institut.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Ostdeutschland nicht überall floriert, dass sich riesige Landstriche rasant entvölkern, dass Ausländer die östlichen Bundesländer aus Angst vor Übergriffen Rechtsextremer meiden. Hinzu kommt die kleinteilige Wirtschaftsstruktur, der Mangel an Industrieunternehmen und größeren Firmenzentralen und die daraus resultierende geringe Innovationsfähigkeit der Ost-Wirtschaft. „Das Hauptproblem Ostdeutschlands ist die Entwicklung der Erwerbsbevölkerung. Die wichtigsten Aufgaben der ostdeutschen Landesregierungen sind, die Qualifikation der Menschen zu verbessern und die Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte zu fördern“, sagt IWH-Vizechef Holtemöller. Wie das in einem vielerorts ausländerfeindlichen und rechtsextremistischen Umfeld gelingen soll, kann der Ökonom allerdings auch nicht beantworten. Die Schulabbrecherquote in Ostdeutschland sei zudem mit über zehn Prozent eines Jahrgangs doppelt so hoch wie im Westen. „Das dürfen sich die ostdeutschen Länder nicht leisten, zumal jetzt schon Fachkräfte fehlen. Mehr und bessere Schulsozialarbeit wäre notwendig, aber die Politik erkennt deren ökonomische Bedeutung nicht“, sagt der Ökonom.

Nach dem Auslaufen des Solidarpakts in diesem Jahr sieht er die Ost-Länder in der Pflicht, die weitere Transformation in eine wettbewerbsfähigere Zukunft zu managen. Der Grundstein sei gelegt. Rufe der Ost-Ministerpräsidenten nach noch mehr Strukturhilfen sollten nach der Reform des Länderfinanzausgleichs, die den Ost-Ländern ab 2020 weitere Extra-Milliarden des Bundes sichert, und den ebenfalls milliardenschweren Kohleausstiegs-Hilfen ein Ende haben. „Das Geld ist nicht der wichtigste Engpass, sondern die Bereitschaft der Landesregierungen, wirklich etwas zu verändern. Der Ball liegt jetzt im Feld der Landespolitik“, sagt Holtemöller. Es sei originäre Länderaufgabe, die Defizite vor allem bei Bildung, Internationalität und Forschung abzubauen.