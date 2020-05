Politisches Buch : Das Klischee von der zerrissenen Republik

In Sozialen Kaufhäusern wie hier in Dresden sind günstige Kleider zu finden, die sich auch Obdachlose und arme Menschen leisten können. Foto: dpa/Jens Kalaene

Düsseldorf Das neue Buch des Armutsforschers Christoph Butterwegge "Die zerrissene Republik" ist zwar etwas einseitig, enthält aber interessante Informationen zum wissenschaftlichen Umgang mit ungleichen Wirtschaftsbedingungen und Aufstiegschancen.

Der Kölner Soziologe Christoph Butterwegge zählt zu den führenden Armutsforschern der Bundesrepublik. Sein neuestes Buch widmet sich nun dem großen Thema Ungleichheit in Deutschland. Und sein Befund ist verheerend. Denn die sozioökonomische Ungleichheit breitet sich laut Butterwegge verstärkt auch in der Bundesrepublik aus. „Sie ist bereits im Kindergarten spürbar, prägt das Erwerbsleben der Gesellschaftsmitglieder genauso wie ihre Bildung und Ausbildung, endet aber nicht mir ihrem Tod, macht vielmehr selbst vor dem Begräbnis nicht halt.“

So verdienstvoll diese Analyse ist, so einseitig ist ihr Tenor. Denn Butterwegge setzt sich nicht mit unterschiedlichen statistischen Ergebnissen auseinander, sondern präsentiert vor allem die Daten, die zu seiner These passen. Die Armuts- und Reichtumsberichte der Bundesregierung, die Studien des sozioökonomischen Panels SOEP und der IWF sind dafür durchaus passable Quellen, aber nicht die einzigen.