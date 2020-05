Kriegsende vor 75 Jahren : Warum Gauland irrt - der 8. Mai war ein Tag der Befreiung

Meinung Berlin Der 8. Mai 1945 ist ein ambivalenter Tag für Deutschland. Da hat der AfD-Fraktionschef Gauland recht, aber nur da. Denn im Nachhinein hat er sich als Tag der Befreiung erwiesen. Deshalb sollte Deutschland ihn als Feiertag begehen.

Mit dem 8. Mai geht das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte zu Ende. In bis dahin nie gekannter Weise ermordete das NS-Regime sechs Millionen Juden, Angehörige anderer Volksgruppen, Homosexuelle und Personen des Widerstands. Es zettelte den bis dahin blutigsten Krieg der Weltgeschichte an, bei dem über 55 Millionen Menschen ihr Leben ließen – darunter auch Millionen von Deutschen. Es waren die schlimmsten Verbrechen, die jemals von Menschen begangen wurden, und das in deutschem Namen.

Doch Gauland, der die Verbrechen der Nationalsozialisten schon mal als „Vogelschiss“ in der Geschichte Deutschlands bezeichnet hat, will mit seiner Bemerkung nicht aufklären. Ihm geht es umgekehrt um Geschichtsklitterung. Er will den Tag der Niederlage nicht als Aufbruch zu einer besseren Zeit verstanden wissen, sondern als Zäsur, in der das Reich unterging und Deutschland seine einstige Führungsrolle verlor. Also eher ein Tag der Trauer und der nationalen Katastrophe als der Befreiung.