Parteineugründung soll bevorstehen Sahra Wagenknecht will es wagen

Nun will die „Bild am Sonntag“ erfahren haben, dass eine Entscheidung gefallen sei: Wagenknecht werde ihre eigene Partei gründen. Das Blatt beruft sich dabei auf nicht näher benannte Vertraute der einstigen Frontfrau der Linken. Allerdings weiß die 54 Jahre alte Politikerin auch, was es heißt, eine neue Partei aufzubauen – mit Verbänden in 16 Bundesländern, mit einer Parteiorganisation, mit permanenten Reisen durch das gesamte Bundesgebiet. Ob sich Wagenknecht, die sich vor vier Jahren nach einem Burnout mehrere Monate aus der Politik zurückzog und den Co-Fraktionsvorsitz abgab, tatsächlich die Kärrnerarbeit einer Parteivorsitzenden antun will, gilt als höchst unwahrscheinlich. „Strukturen aufbauen, Organisation, 16 Landesverbände – das werde ich nicht leisten können“, zitiert sie jetzt das Boulevard-Blatt. Doch dann weiter: „Programmatisches entwickeln, eine Partei nach außen vertreten, für unsere Positionen werben – das kann ich, so fit bin ich allemal.“