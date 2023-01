Vita in Bildern Das ist Boris Pistorius

Boris Pistorius wurde am 14. März 1960 in Osnabrück (Niedersachsen) geboren. Er wuchs ebenfalls dort auf und besuchte das Gymnasium. Nach dem Abitur (1978), einer Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann (1978 bis 1980), dem Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Osnabrück und Münster (1981 bis 1987) legte er sein erstes und zweites Staatsexamen ab (1987, 1990). Dann arbeitete er als Rechtsanwalt.