Porträt Das ist Karl-Josef Laumann

Als im Dezember 2004, am Abend nach dem CDU-Bundesparteitag in Düsseldorf, Jürgen Rüttgers anrief, sagte er ihm, dass er NRW-Ministerpräsident werden möchte. Er habe aber bislang niemanden, der seine sozialpolitische Flanke schließen könnte. „Das musst Du jetzt machen“, sagte Rüttgers. Laumann zögerte. „Ich hatte eine schöne Aufgabe in Berlin, hab mich da sehr wohl gefühlt“, sagt er.