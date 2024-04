Fotos Das ist Hans-Georg Maaßen

Doch es kam anders. Anstatt eines Posten als Staatssekretär im Innenministerium wurde Hans-Georg Maaßen im November 2018 in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Danach sorgte unter anderem auch Maaßens Redemanuskript im Intranet des Verfassungsschutzes für Aufsehen. Er hatte in dem Schreiben seine Wortwahl verteidigt und sprach von "linksradikalen Kräften in der SPD". Zudem sprach er davon, dass Medien und Politiker "Hetzjagden" frei erfunden oder zumindest ungeprüft diese Falschinformation verbreitet hätten.