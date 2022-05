Erfolg in Niedersachsen - 1986 wird er Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl in Niedersachsen, kann aber trotz Stimmenzuwachs keine Regierungsmehrheit bilden. Vier Jahre später wird die SPD in Niedersachsen die stärkste Partei und Schröder wird Ministerpräsident in einer Rot-Grünen Regierung. Dabei kommt es immer wieder zu Konflikten mit den Grünen. Schröder hält sich nicht an Absprachen mit seinem Koalitionspartner. Bei den Landtagswahlen 1994 und 1998 erringt die SPD die absolute Mehrheit unter Schröder und kann alleine regieren.

Das Bild zeigt den SPD-Politiker (2.v.l.) 1993 bei der Urwahl des SPD-Bundesvorsitzenden. Schröder kandidierte gegen Rudolf Scharping und Heidemarie Wieczorek-Zeul, wobei er zugleich seine Kanzlerkandidatur für 1994 erklärte, unterlag aber Scharping. Von links: Jürgen Büssow, Gerhard Schröder, Heidemarie Wieczorek-Zeul und Rudolf Scharping.