Geboren wurde Anne Spiegel am 15. Dezember 1980 in Leimen im nordwestlichen Baden-Württemberg.Sie wuchs in Speyer und Ludwigshafen am Rhein auf. Sie besuchte die dortige Albert-Schweitzer-Grundschule und legte 2000 am Heinrich-Böll-Gymnasium ihr Abitur ab.

Sie studierte Politik, Philosophie und Psychologie an der TU Darmstadt, der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, der Universität Mannheim und der Universität Salamanca in Spanien. Im Frühjahr 2007 legte sie ihren Abschluss als Magistra Artium an der Universität Mainz ab.