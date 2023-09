Früherer Leiter des BSI Das ist der Grund für Arne Schönbohms Abberufung

Der Vize-Vorsitzende des Innenausschusses, der SPD-Abgeordnete Lars Castellucci, hatte am Donnerstagabend im ZDF-„heute journal“ zu den Gründen für Schönbohms Abberufung gesagt: „Er soll sich die Nachrichtenlage der damaligen Zeit noch mal anschauen. Es ist schon in der Öffentlichkeit eine starke Resonanz gewesen auf eine Sendung des ZDF, die ich auch nicht gut fand, und wir alle können Opfer von Falschanschuldigungen werden, und das ist auf jeden Fall etwas, was nicht schön ist. Das ist klar.“ Es sei damals in der Öffentlichkeit ein Eindruck entstanden, „der auch darauf hinweist, dass eben ein Vertrauen in die Amtsführung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik nicht mehr gegeben ist“. Das habe man sich in dieser Situation nicht erlauben können.