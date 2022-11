Finanzierungsfragen final geklärt : Das 49-Euro-Ticket kommt – Bund und Länder einigen sich

Berlin Was lange währt, wird endlich gut: Das 49-Euro-Ticket kommt – definitiv. Bund und Länder haben sich über die offenen Fragen geeinigt.

Für Millionen Fahrgäste kommt ein bundesweites 49-Euro-Monatsticket für Busse und Bahnen. Bund und Länder einigten sich am Mittwoch auf die Finanzierung eines Nachfolgers für das Neun-Euro-Ticket aus dem Sommer .

Das sogenannte Deutschlandticket soll im kommenden Jahr erhältlich sein, Inhaber können damit bundesweit für 49-Euro im Monat unterwegs sein. „Attraktiv, digital, einfach: Jetzt ist der Weg frei für die größte Tarifreform im öffentlichen Personen-Nahverkehr in Deutschland“, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). „Noch nie war es für die Menschen in unserem Land so einfach, Bus und Bahn zu nutzen. Wir denken Mobilität neu und schützen das Klima durch attraktive Angebote.“