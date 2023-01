Konflikte zwischen SPD, Grüne und FDP Darum streitet die Ampel im neuen Jahr

In seiner Neujahrsansprache meinte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): „Unser Zusammenhalt ist unser größtes Pfund.“ Der Satz war an die Bürger gerichtet. Insgeheim aber vielleicht auch als Bitte an seine Koalitionäre gedacht. Denn die Ampel beginnt das neue Jahr so, wie sie das alte beendet hat - mit einigen strittigen Themen. Das sind derzeit die fünf Großbaustellen, auf denen es zwischen SPD, Grünen und FDP (noch) nicht vorangeht.