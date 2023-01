Darum ringen SPD, Grüne und FDP Die fünf Großbaustellen der Ampel im neuen Jahr

Sicherheitspolitik. Das völlig missglückte Silvestervideo von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht dürfte nicht dazu beitragen, die Konflikte in sicherheitspolitischen Fragen zu beheben. Im Gegenteil: Auch in der Koalition wachsen die Zweifel an der Eignung der SPD-Frau. Um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine wird nach wie vor gerungen. Laut Koalitionsvertrag soll es auch eine „Nationale Sicherheitsstrategie“ geben, die die Ampel unter Federführung des Verteidigungsressorts im ersten Jahr vorlegen wollte – zur Bündelung von Ressourcen und Planungsprozessen, für das, was in der aktuellen Sicherheitslage wichtig ist und was nicht. Doch es gibt offenbar unter führenden Koalitionären Dissense bei den Themen Waffenexporte, Entwicklungshilfe und dem Umgang mit China.