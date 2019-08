Zum Tag der Deutschen Einheit : Daniel Günther ruft zu jährlicher Baumpflanzaktion auf

Berlin Einmal im Jahr soll jeder bei örtlichen Baumpflanzaktionen mithelfen, wenn es nach Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten geht. Mit dem „Einheitsbuddeln“ als Vorbild appelierte er an alle anderen Bundesländer, zum Tag der Deutschen Einheit Bäume zu pflanzen.

Kristina Dunz ist stellvertretende Leiterin der RP-Parlamentsredaktion in Berlin.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat zu einer jährlichen bundesweiten Baumpflanzaktion zum Tag der Deutschen Einheit aufgerufen. Jeder, der ein Herz für Klima und Wald habe, solle sich an der Bürgerinitiative beteiligen, die Schleswig-Holstein als Ausrichter der diesjährigen Einheitsfeiern gestartet habe, sagte Günther der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag). Er appellierte an die anderen Bundesländer, diese Initiative bei ihren Veranstaltungen der zentralen Einheitsfeier in den nächsten Jahren fortzuführen und zur Tradition werden zu lassen. Es zeige sich schon jetzt, dass die Kampagne „Einheitsbuddeln“ den Nerv vieler Menschen treffe.