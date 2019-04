Suchtgefahr : Jeder zehnte Arbeitnehmer trinkt zu viel Alkohol – Männer sind doppelt so oft betroffen wie Frauen

Berlin Millionen Erwerbstätige haben Suchtprobleme: Sie trinken und rauchen zu viel oder leiden unter Computerspielsucht. Der Krankenstand der Betroffenen sei mit 7,6 Prozent doppelt so hoch wie im Durchschnitt aller Arbeitnehmer, heißt es im neuen DAK-Gesundheitsreport mit dem Titel „Sucht 4.0“.

Demnach trinkt jeder zehnte Arbeitnehmer zu viel Alkohol. Als suchtgefährdet gilt laut der Krankenkasse bereits, wer als Mann mehr als zwei Gläser Bier à 0,3 Liter, als Frau mehr als ein Glas täglich trinkt und nicht an zwei Tagen in der Woche abstinent bleiben kann. Männer seien häufiger betroffen als Frauen: Unter den männlichen Erwerbstätigen hätten 14 Prozent einen riskanten Alkoholkonsum, unter den Frauen nur knapp sechs Prozent. Basis der Studie war eine Befragung von 5614 Beschäftigten.

Auch die Computerspielsucht nimmt zu. 44 Prozent aller befragten Arbeitnehmer gab in der DAK-Umfrage an, Computerspiele zu nutzen. Der Anteil unter den jüngeren Erwerbstätigen bis 39 Jahre lag bei deutlich über 60 Prozent. Aber auch unter 60- bis 65-jährigen Arbeitnehmern spielen 42 Prozent am PC. 400.000 Beschäftigte oder ein Prozent seien bereits ernsthaft erkrankt, weitere 6,5 Prozent suchtgefährdet. Erwerbstätige mit Suchtproblematik fehlten öfter und länger am Arbeitsplatz, so die DAK.