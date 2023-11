Lagebericht des zuständigen Bundesamts BSI Bedrohung im Cyberraum so groß wie nie

Die IT-Sicherheitslage in Deutschland ist weiter angespannt, die Bedrohung durch Cyberkriminelle so groß wie nie. Das geht aus dem Lagebericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hervor, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Gleichzeitig werden täglich neue Schwachstellen und damit Angriffspunkte entdeckt. BSI-Präsidentin Claudia Plattner und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wollen daher die Widerstandsfähigkeit Deutschlands gegen Cyberangriffe stärken. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.