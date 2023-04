Cum-Ex-Affäre Untersuchungsausschuss darf nicht zum politischen Schauspiel verkommen

Nun kann dieses schärfste Schwert der Opposition, also die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, zur Aufklärung eines Sachverhalts durchaus etwas beitragen. Oder es geht um das Erreichen eines politischen Ziels, nämlich die Schwächung des Gegners. Eine Strategie, die erlaubt und gängig ist. Ob sie jedoch immer sinnvoll ist? Den möglichen Untersuchungsausschuss zur Warburg-Affäre, den die Union als größte Oppositionsfraktion in dieser Woche erstmals am Donnerstag im Bundestag beraten will, ist in erster Line eine Kampfansage an Olaf Scholz. Politisches Ziel ist es, den SPD-Kanzler in Bedrängnis zu bringen. Was der Ausschuss an möglicher Aufklärung wirklich leisten soll, kann im Vorfeld nicht ein einziger Unionsvertreter überzeugend darlegen. Der Union gehe es darum, den Sachverhalt aufzuhellen, heißt es lapidar. Hinsichtlich der Aussagen von Scholz müsse dann jeder für sich beurteilen, ob er das für glaubhaft halte.