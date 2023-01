Wegen Cum-Ex-Skandal Bundeskanzler Olaf Scholz soll zum dritten Mal als Zeuge aussagen

Scholz sagte bereits zweimal vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss aus, zuletzt im August 2022. Dabei wies er den Vorwurf einer vermeintlichen Einflussnahme auf Entscheidungen der Steuerverwaltung wie bei anderen Gelegenheiten vehement zurück. CDU und Linke, die in Hamburg wie im Bund in der Opposition sind, werfen ihm unwahre Aussagen vor. Es geht dabei speziell um die Frage, ob Scholz persönliche Erinnerungen an Treffen mit dem Chef der Warburg-Bank in den Jahren 2016 und 2017 hat.