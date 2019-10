Plötzliche Kehrtwende : CSU stoppt vorerst Kabinetts-Debatte über Klimaprogramm

Berlin Eigentlich sollte die Regierung am Mittwoch das ausgearbeitete, detaillierte Klimaschutzprogramm 2030 beschließen. Daraus wird jetzt offenbar aber nichts. Denn die CSU stoppte die vorgesehene Befassung mit dem Programm.

Einigkeit war am Dienstagabend nur über den Ergänzungshaushalt für das Klimaschutzpaket erzielt worden, er stand nach diesen Informationen am Morgen auf der Tagesordnung der Ministerriege.

Das Klimaschutzpaket ist in seinen Eckpunkten bereits vom Klimakabinett, einem Ausschuss der Bundesregierung, und auch vom gesamten Kabinett gebilligt worden. Am Mittwoch sollte die Regierung nun das ausgearbeitete, detaillierte Klimaschutzprogramm 2030 beschließen.

Große Teile der Fördermittel fließen in den Haushalt von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), in dessen Ressort die für das Klimapaket wichtigen Themen Elektromobilität und Bahn fallen sowie in das Ressort von Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit der energetischen Gebäudesanierung.