Kostenpflichtiger Inhalt: Virtueller CSU-Parteitag : Söder will zweiten Lockdown unbedingt verhindern

Markus Söder sitzt beim virtuellen Parteitag vor seiner Rede in seinem Büro in der CSU-Landesleitung. Foto: dpa/Sven Hoppe

München Mit einer eindringlichen Mahnung vor den Gefahren durch Corona hat CSU-Chef Markus Söder den virtuellen Parteitag seiner Partei in München eröffnet. Er warnte vor einer Radikalisierung der Debatte und kündigte an, die Reichskriegsflagge in Bayern zu verbieten.