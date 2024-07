CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt „Wir brauchen Neuwahlen, kein Kanzler-Siechtum“

Dobrindt Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung darüber, dass in Deutschland nur 20 Prozent der Ukraine-Flüchtlinge arbeiten, während es in unseren Nachbarländern bis zu 80 Prozent sind, ist ja mit Händen zu greifen. Die Politik muss darauf reagieren, auch um die Akzeptanz für die Unterstützung der Ukraine zu erhalten. Das Bürgergeld zementiert die Menschen doch geradezu in der Sozialhilfe. Ich glaube aber, es darf keine dauerhafte Alimentierung geben, sondern ein Arbeitsangebot muss schlicht Teil der Integrationsleistung werden. Ein dauerhafter Aufenthalt von erwerbsfähigen, erwachsenen Menschen nur bei Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme? Ich finde, zweieinhalb Jahre nach Putins Angriffskrieg muss man so etwas diskutieren können.