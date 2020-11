Kostenpflichtiger Inhalt: CSU-Chef Markus Söder : „Die Union braucht geistig-politische Führung“

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht über seine Hoffnung auf den Lockdown Light und den Machtkampf in der CDU. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters Pool/dpa Foto: dpa/Fabrizio Bensch

Interaktiv München Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder ist in der Corona-Krise sehr präsent - und liegt in Umfragen nach dem Unions-Kanzlerkandidaten weit vor den CDU-Bewerbern. Er setzt auf den Lockdown-light, fordert eine Steuerreform und betrachtet den Machtkampf in der CDU mit einiger Skepsis.