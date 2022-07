CSU-Chef winkt für 2025 ab : Söder nimmt sich selbst aus Kanzlerkandidaten-Rennen der Union

München/Berlin Aktuell sieht CSU-Chef Markus Söder für sich und die CSU keine Chance auf eine Kanzlerkandidatur in drei Jahren. Im ARD-Sommerinterview verwies er am Sonntag zum einen auf die starke Rolle von Friedrich Merz.

„Er ist der Chef der CDU , er ist der Chef in der Opposition.“ Er und Merz arbeiteten „klasse zusammen“, und Merz mache eine sehr gute Arbeit als Oppositionsführer, betonte Söder.

Seine Aufgabe sei es jetzt, in Bayern ordentlich zu arbeiten, sagte der bayerische Ministerpräsident. Der Blick in die Geschichte zeige zudem, dass es noch nie für einen Bayern ins Kanzleramt gereicht habe - und normalerweise hätten in der Vergangenheit immer alle nur eine Chance gehabt.