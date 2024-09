Komischer Anglizismus Warum Söder „fein“ ist, aber nicht einverstanden

Für den Chef der CSU war es ein bitterer Satz, aber er sollte leicht, jugendlich, abgeklärt klingen. Also sagte Markus Söder in der Pressekonferenz mit CDU-Chef Friedrich Merz zu seinem Verzicht auf die Kanzlerkandidatur für die Union: „Ich bin damit fein.“ Diese Redewendung ist eine direkte Übertragung aus dem Englischen „I’m fine with that“. Eigentlich müsste es im Deutschen heißen: „Ich bin damit einverstanden“, aber das klingt vergleichsweise verstaubt, schwerfällig, nach altem, weißen Mann. Und es impliziert, dass jemand „nur“ der Zweite ist. Denn wer sich einverstanden erklärt, reagiert, akzeptiert die Vorlage eines anderen – in diesem Fall den Vortritt eines Konkurrenten. Das englische „I‘m fine with that“, das man in der wörtlichen Übertragung im deutschen Alltag immer häufiger hört, ruft dagegen das Bild eines lässigen Typen hervor, der selbstbewusst und ohne Arg „sein Ding macht“ und andere toleriert. Mir geht’s gut damit, soll das heißen. Ich konzentriere mich auf meine Angelegenheiten. Macht ihr mal! Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Das englische „fine“ klingt nun mal wie „fein“ – und das ist ein leichtes, heiteres, helles Wort. Eins für den neuen, schlanken, friedlich gestimmten Teamspieler-Söder.