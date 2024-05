Rede auf CDU-Parteitag Mehr Markus Söder wagen?

Friedrich Merz hat es mit einer staatstragenden Rede versucht - Söder kann eben nicht anders als launig und gepfeffert. Dem Parteitag hat das zweifellos gutgetan. Auch seine klaren Ansagen an den politischen Gegner. Das kam an. Seine Fans in der CDU bleiben aber überschaubar nach dessen Kamikaze-Kurs im Wahlkampf 2021. Daran ändert auch nichts der Umstand, dass Söder unter potenziellen K-Kandidaten der Umfragekönig ist. Mehr Söder wagen, das wird es mit der CDU nicht mehr geben.