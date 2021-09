Druck auf CDU erhöht : CSU für sofortige Wahl des Unions-Fraktionsvorsitzenden

Alexander Dobrindt bei der PK in Berlin. Foto: AFP/HANNIBAL HANSCHKE

Berlin Die CSU erhöht den Druck auf die CDU, um umgehend einen Vorsitzenden der Unions-Fraktion zu wählen. Wenn eine Fraktion nach der Wahl zur konstituierenden Sitzung zusammen komme, habe sie auch die Aufgabe „dafür zu sorgen, dass Ordnung entsteht“.

Das sagte der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt, am Dienstag in Berlin. „Und diese Ordnung wird als erstes dadurch hergestellt, dass der Fraktionsvorsitzende gewählt wird.“ Dies solle am heutigen Tag geschehen.