Correctiv-Recherche Trotz Verurteilung im Amt – Mindestens elf AfD-Mandatsträger offenbar Gewalttäter

Correctiv recherchierte in den vergangenen Wochen zu 48 AfD-Mandatsträgerinnen, -trägern und Mitarbeitern auf Kreis-, Landes- und Bundesebene, die in der jüngeren Vergangenheit mit Gewalttaten aufgefallen sind. Laut dieser Recherche seien 28 dieser Politikerinnen und Politiker von einem Gericht zumindest erstinstanzlich verurteilt – und 14 davon seien trotz dieser Verurteilung noch immer in ihrem politischen Amt tätig.