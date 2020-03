Coronavirus-Liveblog : Mehr als 10.000 Infizierte in Deutschland

Auch NRW-Familienminister Joachim Stamp richtet einen Appell an alle Eltern, die Kinder auf keinen Fall von den Großeltern oder von Menschen mit Vorerkrankungen betreuen zu lassen. Zudem appelliert er auch an die älteren Menschen selbst, dass sie den Kontakt zu Menschen unterlassen sollen. Konkret sollten ältere Menschen nach Möglichkeit nicht mehr alleine einkaufen gehen.



Auch spontane Betriebs-Kitas seien keine gute Lösung, weil so die Gefahr für neue Ansteckungswege steigen würden. "Deswegen müssen die Kinder von den eigenen Eltern zuhause betreut werden", so Stamp. "Wir haben die Spielplätze schweren Herzens gesperrt, weil wir erkennen, dass es dort keine Änderung des Verhaltens gibt." Die Ordnungsämter hätten dort die Möglichkeit Bußgelder zu verhängen. Auch auf den Rheinwiesen und in Parks dürfe es keine "Corona-Partys" geben, das sei "unverantwortlich": "An die frische Luft bitte nur allein." Das sei das Gebot der Stunde.