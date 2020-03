Die Corona-Krise in Deutschland spitzt sich weiter zu. Die Fallzahlen in NRW und Deutschland steigen. Nicht alle Bürger halten sich an die Vorgabe, größere Menschengruppen zu meiden und möglichst zuhause zu bleiben. In Bayern nahe der tschechischen Grenze verhängt die Stadt Mitterteich eine Ausgangssperre.



In einer TV-Ansprache am Abend schwor die Kanzlerin die Deutschen auf schwierige Wochen und Monate ein. Merkel appellierte an alle Bürger, sich streng an die Regeln und Anweisungen zu halten. Die Kanzlerin sieht Deutschland vor der größten Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.



Nach Italien ist inzwischen Spanien am stärksten von der Pandemie betroffen. Hier sind fast 14.000 positiv getestet, knapp 600 Menschen starben. Am schlimmsten betroffen ist die Region Madrid. Deutschland verschärfte am späten Nachmittag erneut die Einreisebedingungen für EU-Bürger.