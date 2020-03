Coronavirus-Liveblog : Bayern verschiebt Start der Abitur-Prüfungen auf 20. Mai

Kanzlerin Angela Merkel will sich offenbar am Mittwochabend erstmals in einer Fernsehansprache direkt an die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wenden. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung will Merkel keine weiteren tiefgreifenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens bekanntgeben, wohl aber einen dringenden Appell an die Bevölkerung richten, die geltenden Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen.