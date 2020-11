Für Solo-Selbstständige und Unternehmer : Scholz kündigt Aufstockung der Novemberhilfen an

Berlin Die November-Hilfen für von der Corona-Pandemie betroffenene Unternehmen und Solo-Selbstständige sollen laut Bundesfinanzminister Olaf Scholz aufgestockt werden. Eine genaue Summe nannte der SPD-Politiker nicht.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine Aufstockung der Novemberhilfen angekündigt. Es würden sicherlich mehr als die 10 Milliarden Euro, die bisher diskutiert worden seien, sagte Scholz am Donnerstag in Berlin. Es könnten ein paar Milliarden Euro mehr sein. Dies hänge aber davon ab, in welchem Umfang die Hilfen in Anspruch genommen werden.