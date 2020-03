Coronavirus-Liveblog : Polizei warnt vor Enkeltrick-Betrügern in Corona-Zeiten

Rund 5500 Infizierte gibt es derzeit in Deutschland, die Zahlen steigen in den kommenden Tagen und Wochen aber weiter an. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft erwartet deshalb, dass sich die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken in den nächsten Tagen verdreifacht. „Wenn wir Ende der Woche 20.000 bestätigte Infektionsfälle in Deutschland haben, müssen wir davon ausgehen, dass dann auch bis zu 1.500 Infizierte in den Krankenhäusern behandelt werden müssen“, sagte der Präsident der Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß. Zurzeit werden laut Krankenhausgesellschaft rund 500 Menschen mit einer Corona-Infektion in deutschen Kliniken behandelt.