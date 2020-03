Folgen des Coronavirus : NRW-Städte müssen Großveranstaltungen absagen

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Düsseldorf Ein neuer Erlass der Landesregierung untersagt alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern. An vielen Stellen wird diese Anordnung bereits umgesetzt – es gibt aber auch Kritik.

Weiterleiten Drucken Von Kirsten Bialdiga und Hendrik Gaasterland Chefkorrespondentin für Landespolitik

Die Landesregierung lässt ab sofort Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern verbieten oder ohne Zuschauer stattfinden. „Unser Ziel muss sein, die Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich zu verlangsamen, um krankheitsanfällige Menschen zu schützen“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) bei der Vorstellung des Erlasses, der bis auf Weiteres verbindlich für alle Kommunen gilt. Bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 zu erwartenden Besuchern sollen wie bisher die örtlichen Behörden in den Kommunen entscheiden.

Die Landesregierung folgt damit der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und reagiert auf die wachsende Zahl der Corona-Infektionen in NRW. Bis Dienstagabend hatten sich in NRW 642 Personen mit dem Virus angesteckt nach 524 am Vortag, mehr als in jedem anderen Bundesland. Als einziges besonders betroffenes Gebiet in Deutschland hat das Robert-Koch-Institut den Kreis Heinsberg eingestuft.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mahnte zu Besonnenheit: „Die Lage ist ernst, aber kein Grund zur Panik.“ Das Verbot sei eine vorbeugende Maßnahme. Laschet betonte, öffentlicher Nahverkehr, Schulen und Kitas seien wichtige Voraussetzungen für das Funktionieren des Landes. „Aber man kann in diesen Zeiten dann verzichten auf ein Fußballspiel, auf ein Konzert, auf einen Clubbesuch. Dinge, die nicht dringend erforderlich sind, müssen wir für eine gewisse Zeit zurückstellen.“ Die Kommunen würden bei Absagen nicht entschädigungspflichtig. Ähnliche Regelungen gelten etwa in Bayern, Schleswig-Holstein und der Schweiz. Laschet rief zu Solidarität auf: „Ich appelliere an das Verantwortungsbewusstsein von jedem.“

Info So viele Veranstaltungen sind betroffen Zahlen 38 Veranstaltungen bis Mitte April sind von Großveranstaltungsverbot betroffen. Besucher 300.000 bis 350.000 Besucher wären in Düsseldorf erwartet worden.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hatte die Zahl 1000 noch am Vortag als „willkürlich“ bezeichnet. Am Dienstag sagte er zur Weisung des Landes: „Ich glaube, es wäre im Interesse der Eindeutigkeit besser gewesen, wenn die Landesregierung von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hätte, zu verordnen, selbst Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zu untersagen. So bleibt die Zuständigkeit bei den örtlichen Behörden.“ Man werde sich an den Erlass halten, Geisel wäre es aber lieber gewesen, „wenn die Landesregierung oder das Land, das die Weisung erteilt, gegebenenfalls das Haftungsrisiko übernimmt“.

Infolge des Erlasses wurden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt wie das Literaturfestival Lit.Cologne und die Auftritte der Sänger Carlos Santana und Richard Marx. In der Kölner Lanxess-Arena finden bis auf Weiteres keine Veranstaltungen mehr statt. Ohne Zuschauer finden die Bundesliga-Partien Gladbach gegen Köln am heutigen Mittwoch sowie Dortmund gegen Schalke am Samstag statt. Betroffen sind auch Spiele der zweiten und dritten Liga. Die Nationalelf muss ihren EM-Test gegen Italien am 31. März in einer leeren Nürnberger Arena austragen, die Düsseldorfer Fortuna spielt gegen Paderborn vor leeren Rängen.

Geschädigten Unternehmen sagten Laschet und Laumann Hilfen wie Bürgschaften und Liquiditätshilfen zu. Der Bundestag wird nach Angaben der Unionsfraktion zusätzlich eine Milliarde Euro für den Kampf gegen die Epidemie bewilligen.

In Europa schlossen einige Länder ihre Grenzen, um die Epidemie einzudämmen. Österreich verhängte einen Einreisestopp für Personen aus Italien. Eine Ausnahme soll es nur für Menschen mit Attest geben. Serbien verbot die Einreise aus Italien, der Schweiz, Südkorea, dem Iran und einzelnen chinesischen Provinzen. In Hongkong werden Einreisende aus NRW in Quarantäne geschickt.

(kib/gaa)