In den USA haben nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP erste klinische Tests für einen neuen Coronavirus-Impfstoff begonnen. Wie die US-Gesundheitsbehörde National Institutes of Health (NIH) demnach mitteilte, bekam ein erster Versuchsteilnehmer am Montag den neu entwickelten Impfstoff. Insgesamt solle der Test über rund sechs Wochen an 45 gesunden Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren laufen.



Parallel wurde bekannt, dass das deutsche Pharmaunternehmen CureVac von der EU Kredite von "bis zu 80 Millionen Euro" erhalten soll, um die Suche nach einem Impfstoff zu beschleunigen. Wie die EU-Kommission am Montag weiter mitteilte, soll die finanzielle Unterstützung über ein mit einer EU-Garantie abgesichertes Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) erfolgen. Den Angaben zufolge hat CureVac bereits ein Entwicklungsprogramm zu einem Impfstoff gegen Covid-19 laufen und will klinische Tests im Juni starten.