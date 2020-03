In Bayern gibt es eine erste Ausgangssperre. Das Landratsamt Tirschenreuth hat für die Stadt Mitterteich (in der Nähe der tschechischen Grenze) eine Ausgangssperre verhängt. Es ist die erste Stadt in Bayern mit einer solchen Maßnahme. Sie soll bis zum 2. April dauern.



"Das Verlassen der häuslichen Unterkunft ohne triftigen Grund ist untersagt", heißt es. Für den Hin- und Rückweg zur Arbeit brauchen die Einwohner der 6500-Einwohner-Stadt eine Bescheinigung des Arbeitgebers. Erlaubt sind auch Lebensmittel-Einkäufe und Lieferungen.



Der Landkreis Tirschenreuth hat nach Angaben des bayerischen Landesgesundheitsamts 38 Ansteckungsfälle.