Polizisten stehen an der Autobahn 3 in der Nähe von Pocking an einer Kontrollstelle. Mit Einreiseverboten und strengen Grenzkontrollen will Deutschland von Montag an die Ausbreitung des Coronavirus weiter eindämmen. Die Maßnahmen sollen um 8.00 Uhr in Kraft treten, und zwar auch an den Grenzübergängen zu Österreich. Foto: dpa/Sven Hoppe