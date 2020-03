Coronavirus-Liveblog : Daimler setzt Großteil seiner Produktion in Europa aus

Mit Stand 16 Uhr gibt es auf dem Gebiet der Stadt Köln den insgesamt 384. bestätigten Coronavirus-Fall. Acht dieser Infizierten befinden sich in stationärer Quarantäne, davon fünf auf der Intensivstation. Eine 85-Jährige, die erkrankt war, ist an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben. Für mehr als 1.500 Kontaktpersonen hat das Gesundheitsamt häusliche Quarantäne angeordnet. Das Amt ruft Menschen, die aus einem Gebiet mit erhöhtem Corona-Risiko nach Köln kommen, dazu auf, sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Als Risiko-Gebiete gelten Italien, Iran, die Provinz Hubei in China, die Region Grand Est in Frankreich, Tirol, Madrid und USA (Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York).