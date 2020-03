Regierung beschließt : Milliardenhilfen und Kurzarbeitergeld gegen Corona-Folgen

Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nehmen an der Sitzung des Bundeskabinetts teil. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Die deutsche Bundesregierung beschließt Milliardenhilfen für Wirtschaft und Arbeitnehmer, um die Folgen des Coronavirus einzudämmen.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) planen in der Coronavirus-Krise nach dpa-Informationen milliardenschwere Liquiditätshilfen für Firmen. Damit sollen Unternehmen und Arbeitsplätze geschützt werden. Außerdem soll es Stundungen von Steuern geben.

Altmaier und Scholz wollen am Freitagmittag bei einer Pressekonferenz ein Konzept vorlegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstagabend weitere „umfassende“ Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft in der Coronavirus-Krise angekündigt.